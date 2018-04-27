【聚焦人幣】人幣兌一美元中間價再貶１１０點子，報６﹒３３９３

《經濟通通訊社２７日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３３９３，

為３月２１日以來最低，較上個交易日貶１１０點子，連跌兩日，上個交易日報６﹒３２８３。

人民幣兌美元匯率自４月下旬以來出現一波調整行情，據《中國證券報》引述分析人士稱，

近期美國經濟向好、通脹預期升溫，美國國債孳息率大幅上升並升破３％關口，美元指數隨之反

彈並逐漸脫離過去兩個月的運行區間，是人民幣匯率調整的主要原因。但整體而言，基於美元階

段性上升機率加大，人民幣匯率短期存在一定調整壓力，但雙向波動的運行趨勢並未改變。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６．３３９３ ＋ １１０．００

１歐元╱人民幣 ７．６７１４ － ２７１．００

１００日圓╱人民幣 ５．７９６７ ＋ １４４．００

１港元╱人民幣 ０．８０７９ ＋ １３．７０

１英鎊╱人民幣 ８．８１７５ ＋ １５．００

１澳元╱人民幣 ４．７８７０ － ３６．００

１紐元╱人民幣 ４．４７４５ － １３．００

１新加坡╱人民幣 ４．７７１１ ＋ ７４．００

１瑞郎╱人民幣 ６．４０５６ － ３１６．００

１加元╱人民幣 ４．９２２８ － ５７．００

１人民幣╱林吉特 ０．６１８３ ＋ ４．００

１人民幣╱俄羅斯盧布 ９．９０４３ ＋ ３７７．００

１人民幣╱南非蘭特 １．９５６０ － １１２．００

１人民幣╱韓元 １７０．２６００ － ６１．００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。（ｋｌ）

