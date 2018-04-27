《經濟通通訊社２７日專訊》內媒報道，海南省政府與阿里巴巴集團及螞蟻金服集團簽訂全
面深化戰略合作框架協議。據悉，協議將圍繞經濟發展、社會治理、民生服務三大領域深化合作
，尤其是在數字經濟、智慧服務業、信息智能島、電子商務等多方面開展重點合作。
阿里巴巴董事局主席馬雲在簽約儀式上表示，阿里巴巴參與海南繼續改革開放建設的重點，
是把海南打造成為數字港，為自由貿易港建立數字經濟基礎，並同時參與到國家「三大攻堅戰」
中去。（ｅｙ）
27/04/2018 16:07
【海南自貿】阿里巴巴及螞蟻金服成為海南自貿區戰略合作企業
《經濟通通訊社２７日專訊》內媒報道，海南省政府與阿里巴巴集團及螞蟻金服集團簽訂全
面深化戰略合作框架協議。據悉，協議將圍繞經濟發展、社會治理、民生服務三大領域深化合作
，尤其是在數字經濟、智慧服務業、信息智能島、電子商務等多方面開展重點合作。
阿里巴巴董事局主席馬雲在簽約儀式上表示，阿里巴巴參與海南繼續改革開放建設的重點，
是把海南打造成為數字港，為自由貿易港建立數字經濟基礎，並同時參與到國家「三大攻堅戰」
中去。（ｅｙ）
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