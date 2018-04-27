【海南自貿】阿里巴巴及螞蟻金服成為海南自貿區戰略合作企業

《經濟通通訊社２７日專訊》內媒報道，海南省政府與阿里巴巴集團及螞蟻金服集團簽訂全

面深化戰略合作框架協議。據悉，協議將圍繞經濟發展、社會治理、民生服務三大領域深化合作

，尤其是在數字經濟、智慧服務業、信息智能島、電子商務等多方面開展重點合作。

阿里巴巴董事局主席馬雲在簽約儀式上表示，阿里巴巴參與海南繼續改革開放建設的重點，

是把海南打造成為數字港，為自由貿易港建立數字經濟基礎，並同時參與到國家「三大攻堅戰」

中去。（ｅｙ）

