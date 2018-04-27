《經濟通通訊社２７日專訊》市場消息指，人行今日將進行４００億元（人民幣．下同）７
天期逆回購操作。
公開市場今日有４００億元逆回購到期，即今日無淨投放或淨回籠，全周累計淨回籠
２７００億元，上周則淨投放４７００億元。
人行還就７、１４、２８及６３天期逆回購操作需求詢量。（ｋｌ）
27/04/2018 09:22
【人行收水】消息稱人行今進行４００億逆回購，對沖到期量
《經濟通通訊社２７日專訊》市場消息指，人行今日將進行４００億元（人民幣．下同）７
天期逆回購操作。
公開市場今日有４００億元逆回購到期，即今日無淨投放或淨回籠，全周累計淨回籠
２７００億元，上周則淨投放４７００億元。
人行還就７、１４、２８及６３天期逆回購操作需求詢量。（ｋｌ）
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