【人行收水】人行４００億逆回購利率持平，全周淨回籠２７００億

《經濟通通訊社２７日專訊》人民銀行公布，今日進行的４００億元（人民幣．下同）７天

期逆回購中標利率為２﹒５５％，與上次持平。

公開市場今日有４００億元逆回購到期，即今日無淨投放或淨回籠，全周累計淨回籠

２７００億元，上周則淨投放４７００億元。（ｋｌ）

