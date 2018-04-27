【擴大開放】銀保監：盡快推動銀行、保險業對外開放舉措落地

《經濟通通訊社２７日專訊》銀保監今日公布，會加快落實銀行業和保險業對外開放舉措。

銀保監表示，近期內將發布多項通知，明確允許外資銀行可以開展代理發行、代理兌付、承

銷政府債券業務；允許符合條件的外國銀行在中國境內的管理行授權中國境內其他分行經營人民

幣業務和衍生產品交易業務；對外國銀行在中國境內多家分行營運資金採取合併計算；以及放開

保險經紀公司經營範圍，與中資一致。

銀保監又指，將廢止《境外金融機構投資入股中資金融機構管理辦法》，同時修改多部行政

許可事項實施辦法相關條款，落實取消中資銀行和金融資產管理公司的外資持股比例限制的開放

措施。

銀保監又表示，將盡快推動以下措施落地：

１﹒取消對中資銀行和金融資產管理公司的外資持股比例限制，實施內外一致的股權投資比

例規則；對商業銀行新發起設立的金融資產投資公司和理財公司，外資持股比例不設置限制；鼓

勵信託、金融租賃、汽車金融、貨幣經紀、消費金融等各類銀行業金融機構引進境外專業投資者

；將外資人身險公司外方股比放寬至５１％，３年後不再設限。

２﹒放寬外資設立機構條件，包括允許外國銀行在中國境內同時設有子行和分行，以及在全

國範圍內取消外資保險機構設立前需開設２年代表處的要求。

３﹒擴大外資機構業務範圍，包括全面取消外資銀行申請人民幣業務需滿足開業１年的等待

期要求，允許外國銀行分行從事「代理發行、代理兌付、承銷政府債券」業務，降低外國銀行分

行吸收單筆人民幣定期零售存款的門檻至５０萬元，允許符合條件的境外投資者來華經營保險代

理業務和保險公估業務。

４﹒優化外資機構監管規則，對外國銀行境內分行實施合併考核，調整外國銀行分行營運資

金管理要求。（ｅｙ）

