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即市新聞

27/04/2018 19:22

【資管新規】資管新規正式稿出台，規範非金融企業投資金融機構

　　《經濟通通訊社２７日專訊》近日內地市場廣泛討論的資管新規終於正式出台。經中國國務
院同意，人行、銀保監、中證監及國家外匯管理局聯合印發《關於規範金融機構資產管理業務的
指導意見》。
　　人行指出，部分非金融企業忽視自身主營業務發展，盲目向金融業擴張，令槓桿率高企，一
些非金融企業以非自有資金進行虛假注資，導致金融機構缺乏抵抗風險能力，還有少數非金融企
業不當干預金融機構經營，將金融機構作為「提款機」，使得實業板塊與金融板塊風險交叉傳遞
。而出台資管新規正是規範非金融企業投資金融機構行為，強化對非金融企業投資金融機構的監
管。
　　資管新規主要適用於金融機構的資管業務，即銀行保、信託、證券、基金、期貨、險資管機
構、金融資產投資公司等金融機構接受投資者委託。

＊金融機構主要股東淨資產不得低於總資產４０％＊

　　《意見》提出對金融機構的不同類型股東實施不同監管，通過正面清單和負面清單形式，強
化股東資質要求。金融機構的主要股東和控股股東應當核心主業突出、資本實力雄厚、財務狀況
良好等，並且控股股東原則上要滿足連續３年盈利、淨資產不低於總資產４０％等要求；而非金
融企業脫離主業後盲目向金融業擴張、風險管控薄弱等，均不得成為金融機構的控股股東。對所
投資金融機構經營失敗或重大違規的非金融企業，在一定期限內不得再成為金融機構的控股股東
。另外，還應加強對金融機構股權質押、轉讓和拍賣的管理。
　
＊非金融企業不得以委託資金、名股實債等方式投資金融機構＊
　
　　《意見》要求非金融企業投資金融機構應當以自有資金出資，資金來源真實合法，不得以委
託資金、負債資金、「名股實債」等非自有資金投資金融機構。穿透識別實際控制人和最終受益
人，禁止以代持、違規關聯等方式持有金融機構股權。

＊金融機構應全面披露股東身份＊

　　對於加強公司治理監管方面，《意見》規定非金融企業的股權結構應簡明清晰，金融機構須
全面完整披露集團的股權結構、實際控制人、受益人及其變動情況，包括匿名、代持等相關情況
，防止隱匿所有權架構，規避監管；金融機構應當建立有效的決策，避免大股東或實際控制人濫
用控制權；非金融企業若成為金融機構控股股東的，應當建立資金、人員、信息等方面的防火牆
，對業務往來、信息共享等行為進行有效規範；規範非金融企業與金融機構之間交叉持股和交叉
任職行為，避免利益輸送和利益衝突。

＊重大關聯交易逐筆報告，限制利益輸送＊

　　針對一些非金融企業與金融機構之間通過不當關聯交易輸送利益和套取金融機構資金的行為
，《意見》指應強化關聯交易監管，要求一般關聯交易應當定期報告，重大關聯交易應當逐筆報
告。非金融企業不得濫用控制權干預金融機構的獨立自主經營，不得直接或變相套取、挪用、擠
佔金融機構及其客戶資金。金融機構應當遵循穿透原則要求，建立有效的關聯交易管理制度，防
止利益輸送和風險轉移。（ｅｙ）（ｅｎ）

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