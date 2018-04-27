【ＦＯＣＵＳ】文金歷史之會似曾相識，北韓「大志」勢引中國警惕

【ＦＯＣＵＳ】隨著朝鮮國務委員會委員長金正恩韓國時間今早９時３０分（香港時間８時

３０分．下同）跨過軍事分界線進入南韓，與南韓總統文在寅歷史性握手，１８年前「金金會」

的ｓｅｎｓｅ ｏｆ ｄｅｊａｖｕ（似曾相識感）再次上演。今次是朝鮮民主主義人民共和國

、大韓民國對峙８０年來的第三次首腦會晤，與２０００年金日成、金大中，２００７年金日成

、盧武鉉相聚平壤不同，宣稱「承父遺訓」放棄核武的金正恩是韓戰後首次踏足南韓的朝鮮領導

人。

外界關注，韓朝會否以和平協議的方式為朝鮮戰爭正式畫上終點，以及「小火箭人」會否明

確終止核武計劃，南韓股市ＫＯＳＰＩ指數今早高開近１％。對中國而言，美朝日韓在東北亞新

的勢力分割暗湧，勢增添新的不確定性。



＊關注有無朝鮮戰爭終結宣言＊



金正恩８時３０分抵達距離首爾僅５２公里的板門店，與在此等待的文在寅握手，並共同檢

閱韓軍儀仗隊。兩人稍後９時３０分將在「和平之家」開啟上下午兩場會談，之後將簽署協議。

全球密切注視，雙方會否簽署《朝鮮戰爭終結宣言》並明確包括「正式結束朝鮮戰爭」的字

眼，還是如金日成、金大中２０００年會晤後簽署的《南北共同宣言》一樣含糊其辭。此外，早

前宣布停止核試並廢棄北部核試驗場的金正恩，會否同意將無核化寫入協議，亦備受關注。

分析認為，金正恩是否明確承諾棄核將成為未來「特金會」的關鍵。特朗普較早時接受福克

斯新聞訪問時就稱，與金正恩會晤的日期有三或四個選項，以及五個備選地點，但「峰會能否舉

行仍不確定」。

此外，設立新和平機制亦是文在寅極力爭取的目標之一。據稱，相關內容或包括放棄互相廣

播喊話，設聯合辦公室、定期開峰會等。



＊擬共植「和平與繁榮」之樹＊



１９５０年爆發的朝鮮戰爭（韓戰），１９５３年７月２７日以朝鮮、美國、中國在板門店

簽署《朝鮮停戰協定》而停火，但各方至今未締結任何永久停戰的條約。嚴格來說，朝韓之間的

戰爭６８年來從未結束。

因此，韓國特別為「文金會」安排了一起在軍事分界線植樹的日程，植樹紀念碑刻有「種下

和平與繁榮」的字句及兩位領導人的簽名。晚宴後，文金二人還將在「和平之家」欣賞以「同一

個春天（Ｏｎｅ ｏｆ Ｓｐｒｉｎｇ）」為主題的視頻。

韓國對今次會晤的重視從晚宴菜單細節可見一斑。菜式包括向曾留學瑞士的金正恩致意的瑞

士薯餅，以及向童年在釜山度過的文在寅致意的烤海魴魚。



＊終結韓戰協議，文未提中國＊



跟朝韓、朝美之間大吹和風相比，中國在朝鮮半島的未來角色和朝鮮未來的動向顯然是檯面

之下更敏感的話題。

文在寅周二（２４日）與日本首相安倍晉三通電話時稱，宣布韓戰結束不能僅靠韓朝對話，

至少需要韓朝美三方達成協議。他並未提到中國，相信已引起北京的警惕。

據悉，朝韓今日還將討論深化２００７年金正日、盧武鉉提出的「經濟共同體」的議題。當

年發表的《南北關係發展與和平繁榮宣言》寫明，朝韓將在互惠互利的原則下，鼓勵經濟合作領

域投資，推進基礎設施建設和資源開發，按照民族內部合作事業的特殊性給予優惠政策，分析人

士就稱，通過若干輪聯合國制裁，金正恩已把將朝鮮經濟命脈係於中國一身的弊端看得清清楚楚

。



＊北韓啟經濟建設新戰略路線＊



朝鮮勞動黨上周舉行的三中全會亦顯示金正恩復興朝鮮的「大志」。會議引述其指，「朝鮮

人民為擁有維護和平的強大寶劍勒緊腰帶艱苦奮鬥的鬥爭圓滿結束，我們的後代有了能夠過上世

上最尊嚴而幸福生活的可靠保證」，未來要集中一切力量進行經濟建設的新的戰略路線。

朝鮮的新動向，顯示有瑞士留學經歷的金正恩不甘只充當中國在半島的緩衝地帶，而要在大

國博弈中左右逢源，為自己爭取最大利益。

位於紐約的長島大學（Ｌｏｎｇ Ｉｓｌａｎｄ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ）的朝鮮問題專家

夏亞峰直指，一個與美國結盟的統一、民主的朝鮮，將對中國構成威脅。未來特金會的理想結果

，「可能只是比現狀稍微沒那麼危險而已。」（經濟通通訊社記者 俞瑾）

