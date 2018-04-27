《經濟通通訊社２７日專訊》財政司司長陳茂波今早出席論壇時表示，本港下周一起接受同
股不同權公司申請上市。他期待首批採用同股不同權的創新企業來港落戶，提升香港市場的闊度
和深度。金融服務業是香港重要支柱，截至今年１月底，本港股市市值高達４﹒８萬億美元。
他認為，香港市場需要繼續提升競爭力，政府會繼續檢視法規要求，為有潛力的產業發展拆
牆鬆綁，包括創科及創新產業，提升行業競爭力，冀透過上市制度改革，推動香港成為新經濟企
業的首選上市平台。（ｃｈ）
27/04/2018 11:05
【諮詢總結】陳茂波期待新經濟股落戶香港提升市場闊度與深度
《經濟通通訊社２７日專訊》財政司司長陳茂波今早出席論壇時表示，本港下周一起接受同
股不同權公司申請上市。他期待首批採用同股不同權的創新企業來港落戶，提升香港市場的闊度
和深度。金融服務業是香港重要支柱，截至今年１月底，本港股市市值高達４﹒８萬億美元。
他認為，香港市場需要繼續提升競爭力，政府會繼續檢視法規要求，為有潛力的產業發展拆
牆鬆綁，包括創科及創新產業，提升行業競爭力，冀透過上市制度改革，推動香港成為新經濟企
業的首選上市平台。（ｃｈ）
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