【俄鋁風暴】港交所提醒許可證期滿後，不應容許違反制裁俄鋁規定

《經濟通通訊社２７日專訊》港交所（００３８８）向市場人士發出通告，俄鋁（００４８

６）早前披露，美國財政部外國資產管理辦公室（「ＯＦＡＣ」）於今年４月６日指定該公司會

被加入特別指定國民名單（「ＯＦＡＣ制裁」）。

ＯＦＡＣ發出的第１３號一般許可證（Ｇｅｎｅｒａｌ Ｌｉｃｅｎｓｅ Ｎｏ﹒１３１）

，准許美籍人士出售或將俄鋁股份轉讓予非美籍人士，惟存在若干限制及例外情況。

該許可證將於美國東部夏令時間今年５月７日凌晨１２時０１分期滿（「許可證期滿」）。

該所提醒交易所參與者，在許可證期滿後，不應容許或協助任何美籍人士違反ＯＦＡＣ制裁

買賣俄鋁股份。

交易所參與者應繼續實施合適的盡職審查，及採取必要措施以確保遵守ＯＦＡＣ制裁，以及

不應運用交易所系統或設備進行一些可幫助美籍人士違反ＯＦＡＣ制裁的直接或間接交易活動。

交易所參與者亦應密切留意ＯＦＡＣ制裁的發展，及俄鋁不時對有關ＯＦＡＣ制裁發出的公

告。交易所亦會密切監察有關情況，如俄鋁股票在交易所買賣的情況有所變更時，會通知交易所

參與者。

在ＯＦＡＣ制裁繼續有效的情況下，對交易所參與者發出買賣俄鋁股票的指令，或其參與可

影響全部或部分存放、持有或記錄於中央結算系統俄鋁股票的活動、交易或其他事宜，除非該行

為不牽涉美籍人士及╱或交易所參與者確認該指令獲ＯＦＡＣ授權，交易所保留不予生效的權利

。（ｃｙ）

