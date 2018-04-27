《經濟通通訊社２７日專訊》證監會宣布，對《公司收購、合併及股份回購守則》（簡稱該
兩份守則）作出修改，使其與新興及創新產業公司的新上市制度一致。
新的上市制度為獲豁免的大中華發行人提供一個優待第二上市的渠道。根據已於今天刊憲的
有關修改，該兩份守則將不適用於這些第二上市公司，除非及直至其股份的主要成交地轉移到香
港，令那些公司根據《上市規則》被視為在香港雙重主要上市。
有關修改是在諮詢收購及合併委員會後作出的，並將於下周一（３０日）生效。（ｃｙ）
27/04/2018 13:56
【諮詢總結】證監會：併購守則進行修改，與創新公司上市制度一致
《經濟通通訊社２７日專訊》證監會宣布，對《公司收購、合併及股份回購守則》（簡稱該
兩份守則）作出修改，使其與新興及創新產業公司的新上市制度一致。
新的上市制度為獲豁免的大中華發行人提供一個優待第二上市的渠道。根據已於今天刊憲的
有關修改，該兩份守則將不適用於這些第二上市公司，除非及直至其股份的主要成交地轉移到香
港，令那些公司根據《上市規則》被視為在香港雙重主要上市。
有關修改是在諮詢收購及合併委員會後作出的，並將於下周一（３０日）生效。（ｃｙ）
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