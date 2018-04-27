【本港樓市】今年私人住宅落成量１﹒８萬，首季建築中新屋８萬個

《經濟通通訊社２７日專訊》中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，發展商繼續積極銷

售樓花，並取得良好成效，樓市供求維持在平穩狀態。

根據政府數據，今年第一季，建築中卻已銷售的新屋（樓花）累計１﹒７萬個，數字連續四

個季度企穩於歷史高位（１﹒６到１﹒７萬個水平）。相應新屋現樓貨尾數字累計０﹒９萬個，

數字連續三個季度不變。即樓花銷售和現樓貨尾均維持不變，樓市供求維持在平穩狀態。

首季建築中的新屋累計８﹒１萬個，按季增加０﹒４萬個，估計有大型項目動工所致。相反

，已批地仍未動工的新屋數累計２﹒３萬個，按季減少０﹒４萬個，估計期內欠缺大型項目批地

。兩者一升一跌，均是短期技術性的，不反映長期趨勢。



＊中原預期今年私人住宅落成量有１８１３０個＊



該行預期今年私人住宅落成量有１８１３０個，首季暫錄１２００個。估計全年施工量約兩

萬個的水平，首季暫錄５６００個。預期全年一手私人住宅銷售量１﹒８到２﹒０萬個，首季暫

錄２６９０個。

政府估計未來四年間，私人住宅新屋總供應累計９﹒６萬個。數字連續五個季度保持平穩，

維持在９﹒６到９﹒８萬個的水平。數字由２００９年第四季的歷史谷底（５﹒２萬個）起，大

體上持續向上。到２０１６年首季首次升穿９萬個水平，升勢明顯放緩。預期數字繼續高位企穩

，私人樓市供求大致平衡。

建築中卻已預售的樓花相應持續向上。由２０１１年第１季的低位（２０００個），大致反

覆向上，到２０１５年第一季首次達到１萬個。其後數字快速上升到１﹒６萬個，然後企穩至今

。（ｃｙ）

