【本港樓市】美聯：預售樓花去貨快，熟地未追上，未來新供應回落

《經濟通通訊社２７日專訊》運輸及房屋局公布最新「私人住宅一手市場供應」資料，截至

今年首季，未來３至４年新供應數字錄９﹒６萬伙，按季減少１％，並創一年新低。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，近期潛在新供應雖然有所回落，但仍然位於高位，而實際

數字較最高位僅少２０００伙。再者，相信未來有不少住宅用地轉為熟地單位，加上政府積極推

地的方針不變，料未來３至４年新供應數字持續穩企高水平。

未來３至４年新供應數字回落基於兩個原因。首先，近期預售樓花單位處新高水平，成為潛

在新供應數字減少原因之一。截至今年首季，已預售樓花數目更達１﹒７萬伙，按季增加１００

０伙，並為該報告的紀錄新高。



＊今年落成量仍有望達１﹒８萬伙當中已售逾７３％單位＊



今年首季私人住宅施工量錄５６００伙，雖然按季下跌約２７﹒３％，但按年勁升約１﹒２

４倍。正因首季有不少熟地動工，惟相信同一時間補充速度未能追上，致令可隨時動工的熟地單

位減至２﹒３萬伙，創７季新低，亦成為首季潛在新供應數字下跌的另一原因。

至於落成量方面，今年首季僅錄１２００個單位，按季大減７５﹒５％，按年亦大跌約７２

﹒７％，並創三年新低。若與差估署今年全年預測１８１３０伙計算，僅佔約６﹒６％；不過，

估計有不少大型項目於今年內落成，如：筲箕灣形薈、紅磡環海．東岸、啟德龍譽、嘉匯及天寰

、荃灣海之戀及柏傲灣、將軍澳ＭＯＮＴＥＲＥＹ、海翩匯及藍塘傲等，相信全年有望達標。（

ｃｙ）

