《經濟通通訊社２７日專訊》世紀２１物業表示，該行新近促成柴灣杏花村成交，單位為
４９座高層０１室，實用面積８２６平方呎，４房２廳間隔，座向東北享海景，原開價１６５０
萬元，經少議價後減價１６﹒２萬元，獲用家以１６３３﹒８萬元承接，實用面積呎價
１９７８０元，屬市價水平。
原業主早於１９８９年１２月購入上址，當時作價１２９﹒９萬元，持貨２８年多至今將單
位轉售，帳面獲利１５０３﹒９萬元，單位期內升值近１１﹒６倍。（ｃｙ）
27/04/2018 19:22
【本港樓市】杏花村高層呎價近２萬，業主大賺１５０４萬元離場
《經濟通通訊社２７日專訊》世紀２１物業表示，該行新近促成柴灣杏花村成交，單位為
４９座高層０１室，實用面積８２６平方呎，４房２廳間隔，座向東北享海景，原開價１６５０
萬元，經少議價後減價１６﹒２萬元，獲用家以１６３３﹒８萬元承接，實用面積呎價
１９７８０元，屬市價水平。
原業主早於１９８９年１２月購入上址，當時作價１２９﹒９萬元，持貨２８年多至今將單
位轉售，帳面獲利１５０３﹒９萬元，單位期內升值近１１﹒６倍。（ｃｙ）
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