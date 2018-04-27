【本港樓市】代理：周末預約睇樓量按周續升按周微增３﹒６％

《經濟通通訊社２７日專訊》美聯物業（０１２００）統計，本周末（４月２８日至２９日

）１５個指標屋苑預約睇樓量錄約４６１組，按周穩步微升３﹒６％，連升４周末。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，焦點大型新盤尚未登場，部分購買力回流二手，致本

周末市場睇樓氣氛保持不俗，購買力持續湧現。

由於置業意欲強勁，加上二手盤源漸見收窄，二手市場接近出現高價成交。布少明相信，隨

？稍後市場上多個全新盤即將登場，料一手將吸納不少購買力。（ｃｙ）

