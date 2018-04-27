【新股上市】消息指易居中國第三季在港掛牌，集資６億美元

《經濟通通訊社２７日專訊》２０１６年私有化並從紐交所退巿的內地物業代理商易居中國

，計劃在港上市，市場消息指出，其計劃在第三季掛牌，集資６億美元（約４７億港）。

中金國際及瑞信為聯席保薦人。（ｅｃ）

