《經濟通通訊社２７日專訊》２０１６年私有化並從紐交所退巿的內地物業代理商易居中國
，計劃在港上市，市場消息指出，其計劃在第三季掛牌，集資６億美元（約４７億港）。
中金國際及瑞信為聯席保薦人。（ｅｃ）
27/04/2018 15:41
【新股上市】消息指易居中國第三季在港掛牌，集資６億美元
《經濟通通訊社２７日專訊》２０１６年私有化並從紐交所退巿的內地物業代理商易居中國
，計劃在港上市，市場消息指出，其計劃在第三季掛牌，集資６億美元（約４７億港）。
中金國際及瑞信為聯席保薦人。（ｅｃ）
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