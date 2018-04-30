【禁制中興】野村：中興（７６３）潛在拒絕訂單構重大不利影響

《經濟通通訊社３０日專訊》野村證券發表研究報告指，根據不受美國制裁事實影響之下，

中興通訊（００７６３）（深：００００６３）公布今年第一季業績。期內收入及純利分別按年

升１２％及３９％。

野村相信，期內中興通訊收入健康增長，主要因為中國及海外電訊商的無線電訊設備持續貢

獻。該行指，受惠於４Ｇ滲透率提升及有效的費用管控，集團的毛利率改善，淨利潤率按年增長

１﹒１個百分點至５﹒８％。

野村指，由於４Ｇ利潤化仍然是議題，該行認為今年電訊設備行業穩定增長在預期之內。不

過該行預料今年中國整體電訊行業的資本開支按年跌８％，相信中興通訊需要時間，才可以受惠

於下一個週期，例如：５Ｇ。

野村認為，由於現時中興通訊受到美國制裁，集團潛在拒絕訂單將會構成重大不利影響。該

行建議投資者等待更多消息及中美政府的潛在談判。

野村表示維持予中興通訊Ｈ股「中性」評級，目標價２７元。而內地首選電信商為中聯通（

００７６２），該行予其「買入」評級。（ｊｎ）



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