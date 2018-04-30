《經濟通通訊社３０日專訊》俄羅斯億萬富豪、俄鋁（００４８６）主要股東德里帕斯卡（
Ｏｌｅｇ Ｄｅｒｉｐａｓｋａ），計劃減持俄鋁控股公司ＥＮ＋ Ｇｒｏｕｐ的多數股權。
德里帕斯卡、俄鋁及ＥＮ＋均是美國新一輪制裁的目標，ＥＮ＋發表聲明指，德里帕斯卡會
將ＥＮ＋的多數持股降至不足５０％，並退出董事會，目前尚不清楚他減持之前的持股比例有多
少。（ｍｎ）
30/04/2018 09:20
【俄鋁風暴】俄鋁德里帕斯卡同意減持ＥＮ＋股權兼退出董事局
《經濟通通訊社３０日專訊》俄羅斯億萬富豪、俄鋁（００４８６）主要股東德里帕斯卡（
Ｏｌｅｇ Ｄｅｒｉｐａｓｋａ），計劃減持俄鋁控股公司ＥＮ＋ Ｇｒｏｕｐ的多數股權。
德里帕斯卡、俄鋁及ＥＮ＋均是美國新一輪制裁的目標，ＥＮ＋發表聲明指，德里帕斯卡會
將ＥＮ＋的多數持股降至不足５０％，並退出董事會，目前尚不清楚他減持之前的持股比例有多
少。（ｍｎ）
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