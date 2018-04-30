《經濟通通訊社３０日專訊》美國高層官員對北韓領導人金正恩作出的關閉核試驗場的承諾
態度謹慎，稱北韓廢除核武的必須是不可逆轉及可核查的。
南韓官員表示，北韓稱將在５月底前關閉核試驗場，並向全世界展示關閉過程，金正恩重申
願意放棄核武以換取美國安全保證。
剛獲確認提名的美國國務卿蓬佩奧表示，北韓實現不可逆轉的無核化是即將展開的美朝會談
主要目標。而美國國家安全顧問博爾頓稱，北韓必須採取類似於利比亞的行動，讓美國及英國的
觀察人員進入核基地。（ｍｎ）
30/04/2018 11:30
【美朝破冰】美國謹慎看待北韓關閉核試驗場承諾
《經濟通通訊社３０日專訊》美國高層官員對北韓領導人金正恩作出的關閉核試驗場的承諾
態度謹慎，稱北韓廢除核武的必須是不可逆轉及可核查的。
南韓官員表示，北韓稱將在５月底前關閉核試驗場，並向全世界展示關閉過程，金正恩重申
願意放棄核武以換取美國安全保證。
剛獲確認提名的美國國務卿蓬佩奧表示，北韓實現不可逆轉的無核化是即將展開的美朝會談
主要目標。而美國國家安全顧問博爾頓稱，北韓必須採取類似於利比亞的行動，讓美國及英國的
觀察人員進入核基地。（ｍｎ）
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