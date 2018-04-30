【朝鮮局勢】南韓將撤走邊境擴音設備，北韓改回與北韓同一時區

《經濟通通訊社３０日專訊》南韓稱，將撤走在邊界線進行廣播宣傳的擴音設備，而北韓表

示將調整時區，重新與南韓使用同一時區。

北韓領導人金正恩與南韓總統文在寅上周舉行的歷史性峰會，南韓在峰會前作出友好舉動，

停止向北韓播放新聞、流行歌曲，以及批評北韓政權的擴音設備。

在峰會結束後，有南韓民調顯示，６４﹒７％的受訪者認為北韓會解除核計劃，維持朝鮮半

島和平，同時文在寅的支持率升至７０％，創１月中以來最高。（ｍｎ）

