【朝鮮局勢】惠譽：兩韓峰會緩和緊張局勢，惟未消除風險

《經濟通通訊社３０日專訊》評級機構惠譽表示，北韓與南韓領導人會晤緩和朝鮮半島緊張

局勢，但並未消除雙方軍事對峙的風險，即使關係正常化進程正式開始，亦可能是漫長兼且充滿

不確定性。

惠譽目前給予南韓「ＡＡ－」主權評級，評級展望為穩定，但警告上周兩朝峰會時並沒有提

到化解軍事緊張關係及實現更大經濟合作措施的進一步細節，而且北韓之前亦曾違反承諾，故很

難預測未來數月後的外交活動成果，若美國認為峰會外交沒有實現去核化目標，緊張局勢可能會

再度快速升級。（ｍｎ）

