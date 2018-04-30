【企業盈警】惠陶（０８２３８）料首季虧損增加至最少５００萬元

《經濟通通訊社３０日專訊》惠陶（０８２３８）發盈警，料截至今年３月３１日止首季，

將錄得虧損不少於５００萬元，去年同期為虧損３００萬元。

虧損增加主要由於持續經營業務之收益減少，及持續經營業務的經營開支增加所致。

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