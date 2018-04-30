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即市新聞

30/04/2018 17:03

【月結－先苦後甜】港股波動４月份累漲７１５點，５月料先跌後升

　　《經濟通通訊社記者馮松興、盧翠瑜３０日報道》港股４月份受中美貿易戰及美國１０年國
債息急升困擾，於３００００點關口浮沉，每日表現極為波動。展望港股５月份，專家普遍認為
上半月仍然疲弱，下半月或借騰訊（００７００）季績，加上消化中美貿易戰、美國債孳息率高
企等因素而回升。
　　美國貿易代表處在４月初公布總值約５００億美元的中國商品加徵２５％懲罰性關稅清單，
中國政府旋即公布對５００億美元原產美國商品加徵關稅，中美貿易戰升溫，令港股於月初一度
跌穿三萬點大關，曾見２９５１８點創出本月最低位。美國總統特朗普其後指示美國貿易官員，
考慮對另外１０００億美元中國商品加徵關稅，亦為市場憂慮火上添油。

＊港股受中美貿易戰、美債息升及港匯弱牽動＊

　　港股本月第二周，由於中美貿易戰緊張局面稍為緩和，加上中國主席習近平在博鰲論壇開幕
式上強調擴大市場開放，港股大幅反彈，不過受中東地緣局勢緊張，美俄兩國就敘利亞問題隔空
開火拖累，港股３１０００點未能企穩。
　　及後中興通訊（００７６３）遭美國制裁，中美貿易戰再度升溫，加上港匯弱勢，美國１０
年期國債孳息突破３厘、２年期債息也突破２﹒５厘，即使人行曾宣布大降存準率（ＲＲＲ）
１個百分點釋放４０００億人幣的資金，港股仍然跟隨外圍偏軟。
　　總結４月份，港股最終累漲７１５點或２﹒３８％，收３０８０８點，整體於２９５１８點
至３１０９４點之間波動。國指４月份升３３３點或２﹒７８％，收１２３３１，上落區間為
１１８５７點至１２４２０點。

＊蘇沛豐：中資金融股支持，國指將跑贏恆指＊

　　招銀國際策略師蘇沛豐對《經濟通通訊社》表示，預計５月份港股會先跌後反彈，上半月表
現會差過下半月。主要原因在於，重磅股騰訊（００７００）短期內股價受整體大市氣氛影響而
繼續低沉，惟公司於５月１６日公布季績，料帶動恆指於下半個月往上。
　　此外，Ａ股６月獲加入新興市場指數，預計市場資金短期內不會急於湧入Ａ股，故港股５月
份首兩星期下調壓力仍大，預期５月份恆指於２９１００點見支持，並以３０６００點作阻力。
至於國指方面，蘇氏認為，由於國指中的中資金融股佔比較大，預料在有關股份會有力支撐大市
，所以國指表現會比恆指好，５月份支持位則位於１１７００點，阻力位望１２４００點。

＊溫傑：５月上半月壓力大，２９５００關鍵＊

　　對於「五窮六絕」一說，光大新鴻基財富管理策略師溫傑對《經濟通通訊社》表示，對港股
５月的走勢看得不太淡。以往的「五窮六絕」情況都出現在升市之後，但港股在過去２月至４月
已調整幾個月時間，相信整個上半年都下跌的機會不大。
　　不過，溫氏預計港股在５月上半月的壓力會待續，再加上此次跌市，未見有太多投資者撈底
，反映市場氣氛仍較審慎。料大市走勢要到在５月底至６月初才有機會好轉，相信有關中美貿易
戰、美國國債孳息率高企等消息將會被消化，加上若企業業績造好，投資者將更積極入市，有利
投資氣氛。
　　溫氏預計，美國會繼續維持循序漸進加息步伐，加上料通脹不會加劇，估計息口在到達３厘
後再大升的機會不高，因此無須對此因素過於害怕。Ａ股方面，溫氏認為若滬綜指進一步下跌至
３０７０以下，中央有機會有動作救市，可能只是「出口術」，亦有可能靠「國家隊」買入，料
對港股實際的影響不大，但整體而言有利改善投資氣氛。
　　整體而言，溫傑預計港股在５月會維持在２９５００點至３１８００點範圍上落，但需要留
意若大市跌穿２９５００點水平，則有很大機會進一步下試２月低位２９１２９點。

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