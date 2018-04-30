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即市新聞

30/04/2018 17:03

【月結－先苦後甜】騰訊或借季績博反彈，匯控受惠加息周期可吸納

　　《經濟通通訊社記者馮松興、盧翠瑜３０日報道》港股４月份大部分時間受中美貿易戰及美
國十年國債債息急升所影響，港股維持在三萬點大關附近上落。股份方面，科技股首當其衝成為
弱勢板塊，ｆａｃｅｂｏｏｋ涉嫌違規收集用戶資料惹風波，蘋果公司ｉＰｈｏｎｅ銷售前景欠
佳，在港上市的手機設備股如瑞聲（０２０１８）、舜宇（０２３８２）大幅回落，而「股王」
騰訊（００７００）更連番失守重要關口。證券專家對科技股仍然保持審慎樂觀的看法，認為將
於５月中公布季績的騰訊，業績仍是市場所憧憬，冀成為股價反彈動力來源。此外，美國加息周
期持續，市場預期６月份將再加息，本港銀行最優惠利率今年料上調，加上港銀近期拆息持續上
升，本地銀行股有望能夠受惠。

＊投資者等待騰訊５月１６日季績後部署＊

　「股王」騰訊自從１月創上市新高４７６﹒６元後，便開始轉勢，直至本月份更加失守３８０
元關，見３７７﹒２元創今年新低。招銀國際策略師蘇沛豐對《經濟通通訊社》表示，騰訊５月
１６日公布首季業績惹來市場憧憬，預期業績表現不會太差，惟相信市場資金不會於５月上旬便
部署，因為投資者可以等到其業績「出爐」才買入。初步估計騰訊５個月會於３６０元左右跌定
，投資者可於該位置先下第一注。
　　光大新鴻基財富管理策略師溫傑對《經濟通通訊社》表示，騰訊在４月底接連失守多個關口
，包括３９５元、３８０元，再向下則要看３６５元，不過投資者不用過於憂慮，料騰訊未必會
在短期內下試該水平。
　　騰訊近日走勢疲弱，溫氏指出，該股最快要待季績公布後才有動力反彈向上；長線而言，該
股不是沒有機會重上４７０元水平，不過需要一年甚至更長時間。若然投資者對後市走勢有絕對
信心，繼續「坐貨」亦未嘗不可。

＊受惠美國加息周期，匯控或回購可吸納＊

　　美國經濟增長強勁，息口上揚是必然經濟定律。在加息周期之下，銀行股自然受惠，在聯繫
匯率制度下，而本港近日拆息亦上升，本地銀行股如恆生銀行（０００１１）今日更破頂高見
２０１﹒６元，而匯控（００００５）亦收復五十天線及一百天線，蘇沛豐認為兩者皆可投資考
慮，分別在於前者較為強勢，不過估值相對昂貴；而後者股息率則較高，利潤空間亦較大。他認
為，要求「穩陣」的投資者可以買恆生，進取一點的投資者可以考慮匯控。他又提醒，匯控有公
布新回購計劃的憧憬，現時由於股價已突破到近兩月的阻力百天線（約７８﹒１７元），走勢上
可望轉強。
　　溫傑表示，本地銀行股將能受惠於美國加息周期，料港銀淨息差將能擴闊，加上該板塊具有
一定的避險作用，估計後市走勢會向好。他指出，以本土業務為主的恆生及中銀香港
（０２３８８）在前一輪升市中跑得較前，累積的升幅亦較大；相反業務較具國際性的匯控，在
近日的走勢相對落後，可追的幅度較大。溫氏建議有興趣買入的匯控的投資者，可以在７６元至
７７元左右買入，可上望８４至８５元水平。

＊蘇沛豐：息差擴闊壞帳降，內銀估值升＊
　　　
　　對於內銀股，蘇氏表示內銀壞帳率下跌，加上淨息差擴闊，有助提升估值。他認為，建行（
００９３９）是四大行之中表現較好，近期股價表現平穩，現價可以買入，初步以８﹒６元作目
標；而招行（０３９６８）增長動力亦大，估值較其他內銀高，但投資者仍可以於３２元買入，
初步目標價３５﹒５元。
　　溫氏指出，市場對內銀股普遍持中性看法，雖然上周多間內銀公布季績表現符合預期，不過
未有為股價帶來很大的刺激，主要因為板塊持續受監管及金融業限制憂慮影響。不過，若以６個
月投資者而言，溫氏對此板塊樂觀，建議投資者可以中長線持有，並較推薦建行，可以於８元以
下水平買入。

＊溫傑：地產股料續橫行，沒有明顯方向＊

　　本地地產股方面，蘇沛豐指出此板塊估值一向偏低，現價其實已經反映了不少加息及本港樓
價會下跌的預期，因此後市未必會有太大下跌空間，但由於不會成為市場焦點，不建議投資者將
資金保留於本地地產股。他認為，收租股表現會更好，當中尤選希慎（０００１４），因為中區
寫字樓供應緊張，有助提升集團銅鑼灣物業租金收入。
　　溫傑則預期，地產股在５月普遍會維持橫行，以新地（０００１６）為例，該股股價在過去
幾周均在１２２至１３０元範圍內窄幅上落，沒有明顯方向，加上預期本港跟隨美國加息等因素
，料對地產股未來一個月的影響輕微，走勢未會見明顯突破。

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