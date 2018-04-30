【月結－先苦後甜】表列５月份重要政經事項

《經濟通通訊社３０日專訊》表列５月份重要政經事項：



地區 重要事項╱數據公布

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香港

１日 －勞動節假期休市

－港股通南向休市

－滬、深股通每日額度各升至５２０億元人幣

港股通（深、滬）向加額至４２０億元人幣

４日 －日經香港ＰＭＩ （４月）

－匯控（００００５）季績

－恆生（０００１１）第一期中期股息

－友邦（０１２９９）首季新業務摘要

－恆生指數公司公布季檢結果

９日 －港交所（００３８８）季績

１０日 －長和系股東會，會後主席李嘉誠正式退休

１１日 －ＧＤＰ （首季）

－啟德住宅用地截標

１４日 －ＭＳＣＩ季檢

１６日 －騰訊（００７００）季績

１７日 －失業率 （４月）

２１日 －ＣＰＩ （４月）

２２日 －佛誕假期休市

－港股通南向休市

２８日 －進出口數據 （４月）



中國內地

１日 －勞動節假期休市

－滬深股通北向休市

２日 －財新中國製造業ＰＭＩ （４月）

８日 －進出口數據 （４月）

１０日 －ＣＰＩ及ＰＰＩ （４月）

２１日至２２日 －滬深股通北向休市

３１日 －官方製造業ＰＭＩ （５月）



外圍

１日 －美國製造業ＰＭＩ （４月終值）

－澳洲央行議息會議

－美國部分盟友豁免徵鋼鋁關稅期限

－美國聯儲局議息

１日至２日 －美國聯儲局議息（香港時間３日凌晨公布結果）

２日 －歐元區製造業ＰＭＩ （４月終值）

－歐元區失業率 （３月）

３日 －美國耐用品訂單 （３月終值）

－歐元區ＰＰＩ （３月）

－日本憲法紀念日假期休市

４日 －美國失業率 （４月）

－日本綠之日假期休市

５日 －日本兒童之日假期休市

９日 －美國ＰＰＩ （４月）

１０日 －美國ＣＰＩ （４月）

－英國央行議息會議

１１日 －美國進出口數據 （４月）

１２日 －特朗普決定是否恢復對伊朗制裁

１６日 －歐元區ＣＰＩ （４月）

２３日 －歐元區製造業ＰＭＩ （５月初值）

－美國製造業ＰＭＩ （５月初值）

２５日 －美國耐用品訂單 （４月初值）

２８日 －美國陣亡將士追悼日假期休市

３１日 －歐元區失業率 （４月）

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（ｆｆ）

