【新股上市】成峰高教：學費將走向中價位，續提高非中國學生比例

《經濟通通訊社３０日專訊》成峰高教（０１７５２）主席兼首席執行官祝敏申於新股記者

會表示，集團旗下學校為私校，以國際學生為主，當中中國學生為最有消費能力群體，因此很大

部分為中國留學生，中國留學生到澳洲留學的大趨勢在可見的將來亦很難改變，但亦會招收其他

國家留學生。

執董曹蘇萌補充，不認為集團過分依賴中國留學生，而是中國生主動慕名而來，不過集團仍

繼續擴展非中國學生比例，如東南亞地區，當中馬來西亞、泰國及越南學生比例有所上升。

集團於２０１６年與澳洲普華永道簽訂長期聯盟協議，祝敏申指，澳洲普華永道提供一系列

服務幫助成峰高教擴大學術及非學術計劃，成峰高教亦獲授權與澳洲普華永道使用共同品牌提供

業務、計劃及服務。

祝敏申指，澳洲普華永道本身在尋找新業務增長時，打算長期發展國際教育。至於合作於

２０２３年後雙方會否再繼續，他指，視乎集團能否被澳洲高等教育品質標準署（ＴＥＱＳＡ）

註冊，繼續承認集團還是高等教育。他對此有信心，認為與澳洲普華永道為長期合作。



＊是次上市集資所得中大部分用作投資收購＊



澳洲普華永道為集團主要股東之一，股份並無設下禁售期。祝敏申認為不設禁售期不會影響

澳洲普華永道的長期投資及其身份。

祝敏申指，與澳洲普華永道合作後學費價位有所提高，認為未來學費將會逐步由低價位走向

中價位。

集團是次上市集資所得中大部分用作投資收購。祝敏申表示，以集資額來看集團不太有可能

全資收購學校，而將會採用股權合作，併購形式來投資學校，但暫時並無具體目標，仍視乎戰略

協同性。

集團是次上市引入兩名基礎投資者，包括Ｓｈｅｎｚｈｅｎ Ｑｉａｎｈａｉ及民生教育

（０１５６９）。祝敏申指，現時與民生教育沒有洽談詳細合作，但根據業務性質，民生教育在

中國發展，而成峰高教在澳洲發展，對未來合作表示樂觀及充滿信心；而Ｓｈｅｎｚｈｅｎ

Ｑｉａｎｈａｉ則為股權投資公司，投資範疇不限教育，認為該公司將為長期投資。（ｄｌ）

