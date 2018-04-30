【新股上市】同股不同權起動，傳小米最快本周遞表

《經濟通通訊社３０日專訊》同股不同權制度，將於今日正式在香港生效，據本地傳媒引述

消息指，中國內地智慧手機生產商小米，料很大可能於五一勞動節假期（周二）後提交香港

ＩＰＯ申請。

有私募基金界人士透露，小米的上市前股權交易於上周結束，但以最近期交易作價對應的公

司估值，仍未能突破此前６５０億至７００億美元水平，折合５１００億至５４９５億元。

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