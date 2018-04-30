《經濟通通訊社３０日專訊》中生北控生物科技（０８２４７）發首季度業績盈警稱，根據
初步評估，儘管營業收入有所增加，惟與去年同期比較，預期集團將於截至今年３月３１日止三
個月錄得虧損。有關虧損乃主要由於產品組合改變導致銷售成本增加；及為應付集團之業務及市
場拓展而令行政開支增加所致。
董事會認為，有關虧損對集團之業務營運並無重大不利影響，集團之財務狀況維持穩健。（
ｃｌ）
30/04/2018 09:25
【企業盈警】中生北控生物（０８２４７）料首季業績見紅
《經濟通通訊社３０日專訊》中生北控生物科技（０８２４７）發首季度業績盈警稱，根據
初步評估，儘管營業收入有所增加，惟與去年同期比較，預期集團將於截至今年３月３１日止三
個月錄得虧損。有關虧損乃主要由於產品組合改變導致銷售成本增加；及為應付集團之業務及市
場拓展而令行政開支增加所致。
董事會認為，有關虧損對集團之業務營運並無重大不利影響，集團之財務狀況維持穩健。（
ｃｌ）
|生財有道27/04/2018
【一手銷售】規管條例實施5年助保障權益 發展商賣樓更公開透明
|剖析天下27/04/2018
【FOCUS】文金歷史之會似曾相識 北韓「大志」勢引中國警惕
|國際動態27/04/2018
兩韓峰會 金正恩今踏足南韓
|生財有道26/04/2018
【土地供應】專責小組展開5個月諮詢 詳列18選項
|生財有道26/04/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－友邦】中國業務強勁跑贏同業 趁低吸納待首季數據
|剖析天下26/04/2018
【FOCUS】華為捲中美交火 侵侵代表團訪京恐難言和
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰