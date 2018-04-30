【企業盈警】中生北控生物（０８２４７）料首季業績見紅

《經濟通通訊社３０日專訊》中生北控生物科技（０８２４７）發首季度業績盈警稱，根據

初步評估，儘管營業收入有所增加，惟與去年同期比較，預期集團將於截至今年３月３１日止三

個月錄得虧損。有關虧損乃主要由於產品組合改變導致銷售成本增加；及為應付集團之業務及市

場拓展而令行政開支增加所致。

董事會認為，有關虧損對集團之業務營運並無重大不利影響，集團之財務狀況維持穩健。（

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