【企業盈警】海匯國際（０８０８８）料首季虧損大幅擴大

《經濟通通訊社３０日專訊》海滙國際科技控股（０８０８８）預期，集團截至今年３月

３１日止三個月之虧損較去年同期的虧損大幅增加。

董事會認為，上述虧損增加主要因為去年確認視作出售一間聯營公司股權所得之收益，惟於

今年內卻並無確認有關收益；以及今年財務資產之未變現公平值虧損所致，該公平值虧損不會對

集團構成任何現金流量影響。（ｃｌ）

