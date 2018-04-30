《經濟通通訊社３０日專訊》盛良物流（０８２９２）預計，集團於今年３月３１日止三個
月的季度虧損較去年同期虧損大幅增加，主要由於一名主要客戶所產生的收入大幅減少，於今年
首季度減少約７３０萬令吉。因此今年季度的收入同比下降約２０﹒７％，毛利率由２０１７年
季度約１５﹒７％下降至２０１８年季度約１１﹒６％。（ｃｌ）
30/04/2018 09:25
【企業盈警】盛良物流（０８２９２）預計首季度虧損大幅增加
《經濟通通訊社３０日專訊》盛良物流（０８２９２）預計，集團於今年３月３１日止三個
月的季度虧損較去年同期虧損大幅增加，主要由於一名主要客戶所產生的收入大幅減少，於今年
首季度減少約７３０萬令吉。因此今年季度的收入同比下降約２０﹒７％，毛利率由２０１７年
季度約１５﹒７％下降至２０１８年季度約１１﹒６％。（ｃｌ）
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