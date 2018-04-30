【港匯弱勢】匯豐推出港元定存優惠，１２個月定存年息１﹒６％

《經濟通通訊社３０日專訊》港元拆息向上，近日多間銀行上調定存息。匯豐今日亦宣布，

推出港元定存利率優惠，６個月定存年息高達１﹒３５％，１２個月定存的年息高達１﹒６％，

兩者均以新資金一萬港元起計算。上述優惠適用於指定綜合理財戶口，由５月２日（本周三）起

生效，優惠期至６月２９日。（ｃｈ）

