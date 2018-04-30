《經濟通通訊社３０日專訊》差餉物業估價署公布數字顯示，３月份租金指數報１８９﹒８
點，按月升１﹒１２％，連續兩個月上升。
其中，１００平方米以下中小型單位租金指數按月升１﹒２％至１９４點，而１００平方米
或以上較大面積單位租金指數升０﹒３３％至１５２點。（ｋｙ）
30/04/2018 11:08
【本港樓市】差估署：租金指數連升兩個月，按月升１﹒１％
《經濟通通訊社３０日專訊》差餉物業估價署公布數字顯示，３月份租金指數報１８９﹒８
點，按月升１﹒１２％，連續兩個月上升。
其中，１００平方米以下中小型單位租金指數按月升１﹒２％至１９４點，而１００平方米
或以上較大面積單位租金指數升０﹒３３％至１５２點。（ｋｙ）
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