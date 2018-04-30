《經濟通通訊社３０日專訊》訊智海（０８０５１）發盈喜，預期截至今年３月底止首季將
錄得淨溢利約４１﹒４萬元，而去年同期則錄得淨虧損２７３﹒３萬元。
董事會相信，集團之財務表現得到改善以至於今年首季錄得淨溢利乃主要由於擴大分銷渠道
而令收入增加所致。（ｋｙ）
30/04/2018 17:04
【企業盈喜】訊智海（８０５１）料首季虧轉盈，錄淨溢利４１萬元
《經濟通通訊社３０日專訊》訊智海（０８０５１）發盈喜，預期截至今年３月底止首季將
錄得淨溢利約４１﹒４萬元，而去年同期則錄得淨虧損２７３﹒３萬元。
董事會相信，集團之財務表現得到改善以至於今年首季錄得淨溢利乃主要由於擴大分銷渠道
而令收入增加所致。（ｋｙ）
|中國故事30/04/2018
【FOCUS】台灣「補刀」中興試水溫 「火藥桶」形勢添詭譎
|國際動態30/04/2018
北韓豐溪里核試場 5月關閉
|興證快訊30/04/2018
電訊設備股
|生財有道27/04/2018
【一手銷售】規管條例實施5年助保障權益 發展商賣樓更公開透明
|剖析天下27/04/2018
【FOCUS】文金歷史之會似曾相識 北韓「大志」勢引中國警惕
|國際動態27/04/2018
兩韓峰會 金正恩今踏足南韓
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰