【企業盈喜】訊智海（８０５１）料首季虧轉盈，錄淨溢利４１萬元

《經濟通通訊社３０日專訊》訊智海（０８０５１）發盈喜，預期截至今年３月底止首季將

錄得淨溢利約４１﹒４萬元，而去年同期則錄得淨虧損２７３﹒３萬元。

董事會相信，集團之財務表現得到改善以至於今年首季錄得淨溢利乃主要由於擴大分銷渠道

而令收入增加所致。（ｋｙ）

