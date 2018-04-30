《經濟通通訊社３０日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０６７４點，升９點，低水
１３４點，最新報３０６７４點，升９點，低水１３４點，合約成交６６７張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２２６６點，升１點，低水６５點，最新報
１２２７４點，升９點，低水５７點，合約成交２２７張。（ｊｎ）
30/04/2018 17:40
【夜期時段】即月期指最新報３０６７４點，升９點，低水１３４點
《經濟通通訊社３０日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０６７４點，升９點，低水
１３４點，最新報３０６７４點，升９點，低水１３４點，合約成交６６７張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２２６６點，升１點，低水６５點，最新報
１２２７４點，升９點，低水５７點，合約成交２２７張。（ｊｎ）
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