【夜期時段】即月期指最新報３０６７４點，升９點，低水１３４點

《經濟通通訊社３０日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０６７４點，升９點，低水

１３４點，最新報３０６７４點，升９點，低水１３４點，合約成交６６７張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２２６６點，升１點，低水６５點，最新報

１２２７４點，升９點，低水５７點，合約成交２２７張。（ｊｎ）

