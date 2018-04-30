【企業盈喜】非凡中國料首季虧轉盈，純利約三千至四千萬元

《經濟通通訊社３０日專訊》非凡中國（０８０３２）發盈喜，預期於今年第一季度將錄得

純利約３０００萬元至４０００萬元，而２０１７年同期虧損１﹒０４億元。

公司預計，轉盈主要是歸因於今年第一季度之收益及毛利相較去年同期顯著增長；分佔聯營

公司李寧公司之業績預期增長；及期間行政及其他經營費用下降，包括非現金的購股權開支於今

年第一季度對比去年同期減少約２８４０萬元。（ｋｙ）

