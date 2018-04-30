【一地兩檢】國際條約在內地口岸區是否有效，政府：與外交部磋商

《經濟通通訊社３０日專訊》》立法會《廣深港高鐵（一地兩檢）條例草案》委員會今日繼

續開會，民主黨立法會議員林卓廷問到，香港與其他國家簽署的國際條約在內地口岸區是否有效

。署理副法律政策專員梅基發指，在香港已生效的條約會繼續生效。

林卓廷追問指，內地口岸區會使用內地法律，若內地不肯履行有關條約政府將如何處理。梅

基發一直未有正面回應是否適用，僅表示內地口岸區範圍小，發生有關事件的機會亦小，若真發

生，政府會與外交部磋商。（ｃｗ）（ｚｚ）

