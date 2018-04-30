《經濟通通訊社３０日專訊》運輸及房屋局局長陳帆星期三（５月２日）晚上啟程前往北京
。他將於５月３日上午拜訪國務院港澳事務辦公室，下午與中國鐵路總公司進行會議，５月４日
上午返回香港。
陳帆離港期間，運輸及房屋局副局長蘇偉文將署理運輸及房屋局局長職務。（ｃｗ）
（ｚｚ）
30/04/2018 18:46
【香港政情】陳帆周三赴京訪港澳辦及中國鐵路總公司
《經濟通通訊社３０日專訊》運輸及房屋局局長陳帆星期三（５月２日）晚上啟程前往北京
。他將於５月３日上午拜訪國務院港澳事務辦公室，下午與中國鐵路總公司進行會議，５月４日
上午返回香港。
陳帆離港期間，運輸及房屋局副局長蘇偉文將署理運輸及房屋局局長職務。（ｃｗ）
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