【香港政情】陳帆周三赴京訪港澳辦及中國鐵路總公司

《經濟通通訊社３０日專訊》運輸及房屋局局長陳帆星期三（５月２日）晚上啟程前往北京

。他將於５月３日上午拜訪國務院港澳事務辦公室，下午與中國鐵路總公司進行會議，５月４日

上午返回香港。

陳帆離港期間，運輸及房屋局副局長蘇偉文將署理運輸及房屋局局長職務。（ｃｗ）

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