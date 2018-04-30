《經濟通通訊社３０日專訊》立法會《廣深港高鐵（一地兩檢）條例草案》委員會今日繼續
開會，工黨張超雄關注若內地口岸區發生工業行動，如罷工和示威等，雖然保留事項有提及僱傭
權益、權利屬香港事務，但若內地人員認為是保安事務時，有關事件將由哪一方法院審理。
副民事法律專員黎啓生指，工作人員的權益受保障屬香港的管轄範圍，若有內地人員就此執
法，事主可向內地投訴及向內地法院起訴。（ｃｗ）（ｚｚ）
30/04/2018 18:50
【一地兩檢】律政司：若內地口岸區發生工業行動屬香港管轄事務
《經濟通通訊社３０日專訊》立法會《廣深港高鐵（一地兩檢）條例草案》委員會今日繼續
開會，工黨張超雄關注若內地口岸區發生工業行動，如罷工和示威等，雖然保留事項有提及僱傭
權益、權利屬香港事務，但若內地人員認為是保安事務時，有關事件將由哪一方法院審理。
副民事法律專員黎啓生指，工作人員的權益受保障屬香港的管轄範圍，若有內地人員就此執
法，事主可向內地投訴及向內地法院起訴。（ｃｗ）（ｚｚ）
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