【一地兩檢】律政司：若內地口岸區發生工業行動屬香港管轄事務

《經濟通通訊社３０日專訊》立法會《廣深港高鐵（一地兩檢）條例草案》委員會今日繼續

開會，工黨張超雄關注若內地口岸區發生工業行動，如罷工和示威等，雖然保留事項有提及僱傭

權益、權利屬香港事務，但若內地人員認為是保安事務時，有關事件將由哪一方法院審理。

副民事法律專員黎啓生指，工作人員的權益受保障屬香港的管轄範圍，若有內地人員就此執

法，事主可向內地投訴及向內地法院起訴。（ｃｗ）（ｚｚ）

