【擴大開放】中證監：外資可控股券商，逐步放開合資券商業務範圍

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》中證監發布實施《外商投資證券公司管理

辦法》，並相應更新了證券公司設立審批等行政許可服務指南。即日起，符合條件的境外投資者

可向中證監提交變更公司實際控制人或者設立合資證券公司的申請材料。

與此前一直實施的《外資參股證券公司設立規則》相比，《外資辦法》正式稿的修訂內容主

要涉及五個方面，並取消「單個境外投資者持有，或者通過協議、其他安排與他人共同持有上市

證券公司已發行的股份比例不超過３０％」的要求，不再對單個境外投資者持有上市證券公司股

份另設比例限制。

五個方面分別是：

一是允許外資控股合資證券公司。合資證券公司的境內股東條件與其他證券公司的股東條件

一致；體現外資由參轉控，將名稱由《外資參股證券公司設立規則》改為《外商投資證券公司管

理辦法》。

二是逐步放開合資證券公司業務範圍。允許新設合資證券公司根據自身情況，依法有序申請

證券業務，初始業務範圍需與控股股東或者第一大股東的證券業務經驗相匹配。

三是統一外資持有上市和非上市兩類證券公司股權的比例。將全部境外投資者持有上市內資

證券公司股份的比例調整為「應當符合國家關於證券業對外開放的安排」。

四是完善境外股東條件。境外股東須為金融機構，且具有良好的國際聲譽和經營業績，近３

年業務規模、收入、利潤居於國際前列，近３年長期信用均保持在高水平。

五是明確境內股東的實際控制人身份變更導致內資證券公司性質變更相關政策。

中證監新聞發言人指出，在《外資辦法》徵求意見的過程中，歐洲及亞洲等地多家大型金融

機構已向中證監了解、徵詢有關公司設立和股權變更情況，並多次表示正在積極準備相關材料

，擬提交相關申請。中證監收到他們正式申請文件後，將依據《外資辦法》積極推進審核工作。

