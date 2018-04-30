【駐京專電】京東物流與海淀區人民法院簽協議，共建智慧物流中心

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》京東物流與海淀區人民法院簽署戰略合作

協議，根據約定，京東物流將與海淀區人民法院共同打造北京市首個法企共建的「智慧化物流中

心」，以此為依託，京東物流將為海淀區人民法院罰沒的物資提供智慧化的供應鏈服務，包括倉

儲管理、運營維護、實時監控、定期檢查、配送運輸、物品生命周期的預警與管理，對於汽車、

珠寶、電子產品等貴重物品，京東物流將提供深度保養、引領看樣、輔助拍賣等專屬服務。

