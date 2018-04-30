《經濟通通訊社３０日專訊》據《南華早報》報道，華為自２００２年遭美國調查後，便一
直開發自有操作系統，涉及智能手機、平板及電腦。但報道引述消息指，華為系統不夠谷歌開發
的安卓（Ａｎｄｒｏｉｄ）系統好，而且沒有大量第三方Ａｐｐ支持，華為研發的操作系統是為
「最糟糕」的情況作準備。
華為公司曾表示，在可預見的未來不會發布自有操作系統。（ｅｙ）
30/04/2018 10:06
【貿易開戰】華為正研發自有操作系統，為受查事件作最壞打算
《經濟通通訊社３０日專訊》據《南華早報》報道，華為自２００２年遭美國調查後，便一
直開發自有操作系統，涉及智能手機、平板及電腦。但報道引述消息指，華為系統不夠谷歌開發
的安卓（Ａｎｄｒｏｉｄ）系統好，而且沒有大量第三方Ａｐｐ支持，華為研發的操作系統是為
「最糟糕」的情況作準備。
華為公司曾表示，在可預見的未來不會發布自有操作系統。（ｅｙ）
|國際動態30/04/2018
北韓豐溪里核試場 5月關閉
|興證快訊30/04/2018
電訊設備股
|生財有道27/04/2018
【一手銷售】規管條例實施5年助保障權益 發展商賣樓更公開透明
|剖析天下27/04/2018
【FOCUS】文金歷史之會似曾相識 北韓「大志」勢引中國警惕
|國際動態27/04/2018
兩韓峰會 金正恩今踏足南韓
|生財有道26/04/2018
【土地供應】專責小組展開5個月諮詢 詳列18選項
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰