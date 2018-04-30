【貿易開戰】華為正研發自有操作系統，為受查事件作最壞打算

《經濟通通訊社３０日專訊》據《南華早報》報道，華為自２００２年遭美國調查後，便一

直開發自有操作系統，涉及智能手機、平板及電腦。但報道引述消息指，華為系統不夠谷歌開發

的安卓（Ａｎｄｒｏｉｄ）系統好，而且沒有大量第三方Ａｐｐ支持，華為研發的操作系統是為

「最糟糕」的情況作準備。

華為公司曾表示，在可預見的未來不會發布自有操作系統。（ｅｙ）

