【資管新規】瑞信：銀行理財手續費收入料縮，維持整體收入溫和增

《經濟通通訊社３０日專訊》內地資管新規正式出台，瑞信發表報告表示，新規決定延長對

資產管理行業的寬限期，此舉可以降低執行風險並順利過渡。但瑞信同時指出，新規對銀行理財

手續費收入和非貸款資產增長形成的壓力將持續，預計理財手續費收入萎縮，維持整體銀行業務

手續費用收入溫和增長，銀行總資產增長率在６－７％的範圍內。（ｅｙ）

