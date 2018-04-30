《經濟通通訊社３０日專訊》內地資管新規正式出台，瑞信發表報告表示，新規決定延長對
資產管理行業的寬限期，此舉可以降低執行風險並順利過渡。但瑞信同時指出，新規對銀行理財
手續費收入和非貸款資產增長形成的壓力將持續，預計理財手續費收入萎縮，維持整體銀行業務
手續費用收入溫和增長，銀行總資產增長率在６－７％的範圍內。（ｅｙ）
30/04/2018 11:51
【資管新規】瑞信：銀行理財手續費收入料縮，維持整體收入溫和增
《經濟通通訊社３０日專訊》內地資管新規正式出台，瑞信發表報告表示，新規決定延長對
資產管理行業的寬限期，此舉可以降低執行風險並順利過渡。但瑞信同時指出，新規對銀行理財
手續費收入和非貸款資產增長形成的壓力將持續，預計理財手續費收入萎縮，維持整體銀行業務
手續費用收入溫和增長，銀行總資產增長率在６－７％的範圍內。（ｅｙ）
|中國故事30/04/2018
【FOCUS】台灣「補刀」中興試水溫 「火藥桶」形勢添詭譎
|國際動態30/04/2018
北韓豐溪里核試場 5月關閉
|興證快訊30/04/2018
電訊設備股
|生財有道27/04/2018
【一手銷售】規管條例實施5年助保障權益 發展商賣樓更公開透明
|剖析天下27/04/2018
【FOCUS】文金歷史之會似曾相識 北韓「大志」勢引中國警惕
|國際動態27/04/2018
兩韓峰會 金正恩今踏足南韓
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰