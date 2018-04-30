【數據解讀】統計局：中國製造業續穩步增長，高技術產業領跑

《經濟通通訊社３０日專訊》國家統計局公布，４月官方製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）

降至５１﹒４，略高於市場預期的５１﹒３，比上月下降０﹒１個百分點。國家統計局服務業調

查中心高級統計師趙慶河解讀指，製造業數據雖跌，但整體表現仍持續穩步擴張，其中高新產業

領跑工業，而進出口增速放緩。

趙指４月份製造業ＰＭＩ仍高於一季度均值和上年同期０﹒４和０﹒２個百分點，顯示製造

業繼續保持穩步增長的發展態勢。解讀指本月生產指數為５３﹒１％與上月持平，屬平穩擴張，

需求總體穩定；生產指數與新訂單指數差值繼續位於近期低點，市場供需更趨平衡。

趙又表示，高技術製造業ＰＭＩ為５３﹒８％，環比、同比分別上升０﹒６和０﹒４個百分

點，顯示高技術製造業繼續領跑。其中，醫藥製造業、專用設備製造業、計算機通信電子設備及

儀器儀表製造等行業ＰＭＩ均高於上月和製造業總體，持續處於較高的發展水平。

進出口方面，新出口訂單指數和進口指數為５０﹒７％和５０﹒２％，分別比上月回落

０﹒６和１﹒１個百分點，但仍連續兩個月位於擴張區間，趙解讀指進出口數據繼續保持增長，

但增速有所放緩。

主要原材料購進價格指數為５３﹒０％，比上月回落０﹒４個百分點，製造業主要原材料購

進價格漲幅有所收窄。出廠價格指數由降轉升，重回擴張區間，為５０﹒２％，高於上月１﹒３

個百分點。產品出廠價格指數和主要原材料購進價格指數差值縮小，趙認為這有利於企業效益的

提升。

另外，統計局調查結果又顯示，本月反映勞動力成本和物流成本高的企業比重分別為

４０﹒４％和２６﹒９％，均連續三個月上升，企業感到生產經營成本壓力較大。還有

１３﹒６％的企業反映人民幣匯率波動對企業生產經營帶來一定影響，為去年３月以來的高點。

（ｅｙ）

