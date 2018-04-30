【數據解讀】統計局：中國非製造業保持總體增長，物流業擴張加快

《經濟通通訊社３０日專訊》國家統計局公布，４月官方非製造業商務活動指數為５４﹒８

，環比上升０﹒２個百分點，持續位於擴張區間。統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀

指，非製造業總體繼續保持增長態勢，擴張步伐有所加快。

數據顯示，本月服務業商務活動指數為５３﹒８％，比上月上升０﹒２個百分點，明顯高於

上年同期１﹒２個百分點。趙解讀指，在多數行業生產持續穩步增長的帶動下，物流企業經營活

動活躍，商務活動指數為６２﹒１％，達到年內高點，且高於上年同期８﹒５個百分點。從行業

大類看，航空運輸、郵政快遞、住宿、電信、互聯網軟件等行業商務活動指數均位於６０％以上

的高位景氣區間，保持較快擴張勢頭。餐飲、房地產兩個行業的商務活動指數繼續位於臨界點以

下，業務總量有所回落。從市場需求看，新訂單指數為５０﹒３％，重回擴張區間。隨著市場活

躍度增強，帶動價格回升，投入品價格指數和銷售價格指數為５２﹒４％和５０﹒６％，分別比

上月上升２﹒１和１﹒７個百分點。

其中，建築業新訂單指數為５５﹒６％，連續兩個月上升，高於上月和上年同期３﹒６和０

﹒２個百分點，趙認為這顯示了建築業擴張動力增強，市場繼續向好。（ｅｙ）

