《經濟通通訊社３０日專訊》內地市場廣泛討論的資管新規終於正式出台。高盛高華首席中
國經濟學家宋宇等人發表報告指，資管新規具彈性，認為中國監管機構及早宣布延長過渡期，且
允許對交易不活躍的產品採取攤餘成本法計量，估值方法更靈活，是更好的結果。
高盛高華報告指，目前仍須觀望細則出台，特別是在違規處分方面的細節，但市場應該要預
期，中國在資管方面的監管仍然偏緊，且整體經濟政策走向轉向溫和，至於近日銀行間市場的表
現緊張，可能也是央行的一種信號，提醒市場不應預期往後流動性會大幅改善。（ｅｙ）
30/04/2018 14:29
【資管新規】高盛高華：樂見新規具彈性，觀望違規處分細則出台
《經濟通通訊社３０日專訊》內地市場廣泛討論的資管新規終於正式出台。高盛高華首席中
國經濟學家宋宇等人發表報告指，資管新規具彈性，認為中國監管機構及早宣布延長過渡期，且
允許對交易不活躍的產品採取攤餘成本法計量，估值方法更靈活，是更好的結果。
高盛高華報告指，目前仍須觀望細則出台，特別是在違規處分方面的細節，但市場應該要預
期，中國在資管方面的監管仍然偏緊，且整體經濟政策走向轉向溫和，至於近日銀行間市場的表
現緊張，可能也是央行的一種信號，提醒市場不應預期往後流動性會大幅改善。（ｅｙ）
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