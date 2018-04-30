《經濟通通訊社３０日專訊》國家統計局公布，４月官方製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）
降至５１﹒４，略高於市場預期的５１﹒３，比上月下降０﹒１個百分點。
中信証券研究部固定收益首席分析師明明認為，從製造業看，主要指標均出現下滑，其中生
產端出現不穩及需求端大幅下行均是拉低了製造業ＰＭＩ的主要原因，從業人員和生產經營活動
預期均走弱，製造業未來存在一定下行風險；但另一方面，製造業內部結構有所改善，中小型企
業存在回暖勢頭，同時價格分歧縮小也能改善企業盈利能力，製造業擴張較為平穩。（ｅｎ）
30/04/2018 15:48
【數據解讀】中信証券：製造業表現平穩需求走弱尚待解決
《經濟通通訊社３０日專訊》國家統計局公布，４月官方製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）
降至５１﹒４，略高於市場預期的５１﹒３，比上月下降０﹒１個百分點。
中信証券研究部固定收益首席分析師明明認為，從製造業看，主要指標均出現下滑，其中生
產端出現不穩及需求端大幅下行均是拉低了製造業ＰＭＩ的主要原因，從業人員和生產經營活動
預期均走弱，製造業未來存在一定下行風險；但另一方面，製造業內部結構有所改善，中小型企
業存在回暖勢頭，同時價格分歧縮小也能改善企業盈利能力，製造業擴張較為平穩。（ｅｎ）
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