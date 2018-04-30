【大增額度】互聯互通額度５月擴至四倍，留意Ａ股入摩步伐

《經濟通通訊社３０日專訊》互聯互通每日額度將由５月１日起擴至４倍。北上投資Ａ股的

滬股通、深股通每日額度從１３０億元（人民幣．下同）上調至５２０億元，南下投資港股的港

股通每日額度從１０５億元調整為４２０億元。

對於兩地額度擴容，值得留意的是，自５月開始，Ａ股納入ＭＳＣＩ指數迎來關鍵窗口。根

據ＭＳＣＩ的方案，Ａ股被納入ＭＳＣＩ指數的初始因子為５％，納入過程分兩步走：第一步預

定在今年５月半年度指數評審時實施；第二步在今年８月季度指數評審時實施。

ＭＳＣＩ此前曾宣布，倘若在預定的納入日期之前，滬股通和深股通的每日額度被取消或大

幅度提高，ＭＳＣＩ不排除將納入計劃修改為一次性實施的方案。



＊Ａ股入摩可能合併為「一步走」＊



分析料，Ａ股初始納入ＭＳＣＩ指數的「兩步走」方案可能合併為「一步走」。廣發證券就

認為，在「一步走」情況下，預計１０００億元海外資金會在６月１日前後一段時間內流入。

瑞銀證券中國首席策略分析師高挺表示，互聯互通額度擴容將減輕國際資金對資本流動管制

的擔憂，加大外資流入Ａ股，「幾周後ＭＳＣＩ主要指數即將把Ａ股納入其中，在納入比例為５

％的情況下，料將吸引１８５億美元流入內地股市，屆時國際投資者將對Ａ股產生較大影響，料

藍籌和低風險高質量股票可能會受到青睞。」

摩根大通中國首席經濟學家及中國股票策略主管朱海斌早前亦表示，擴大額度是中國進一步

開放金融市場的積極訊號，這項舉措亦有利於ＭＳＣＩ布局Ａ股，他預料，就中長期而言，新措

施能夠對吸引更多海外投資者和機構投資者起到促進作用，南北進場資金亦會有所增加。

事實上，４月以來，通過北上投資的滬、深股通的外資淨流入額已超過３７０億元，按月增

加多兩倍。現時海外投資者投資Ａ股的途徑包括合格境外機構投資者（ＱＦＩＩ）人民幣合格境

外機構投資者（ＲＱＦＩＩ）、及滬股通和深股通等渠道。（ｅｎ）

