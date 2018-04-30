【大增額度】滬深港通甚少用盡額度，４月外資流入Ａ股按月增兩倍

《經濟通通訊社３０日專訊》互聯互通每日額度將由５月１日起擴至４倍。北上投資滬深Ａ

股的額度各擴大至５２０億元（人民幣．下同），南下投資港股的港股通每日額度即分別調整為

４２０億元。而自４月１１日公布額度擴大以來，外資已積極買入Ａ股，４月滬、深股通的淨流

入額已超過３７０億元，按月增加多兩倍。

不過，從港交所的歷史數據來看，中港兩地均極少用盡額度。北上投資Ａ股方面，滬股通開

通以來僅得兩日用盡１３０億元額度，第一次為２０１４年１１月１７日，當日為互聯互通機制

正式推出的日子，滬股通首日流入Ａ股１３０億元；而在２０１５年７月６日，滬股通錄得淨沽

盤１３０億，當日環球股市受歐債危機拖累，恆指曾瀉近千點。

至於深股通則未試過用盡所有額度，在２０１８年４月１８日，深股通創出最高使用額度

３３﹒０２億元。



＊港股通（深）未曾試過用盡額度＊



至於南下投資港股的港股通，只有港股通（滬）於２０１５年４月８日曾用盡１０５億元額

度，港股通（深）未曾試過用盡。２０１８年２月５日，南下投資港股的額度曾創下開通以來第

二高，滬深兩地累計淨流入港股達１０２﹒３６億，同日港股通（深）亦創紀錄以來最高，淨流

入２６﹒８６億。

以最新數據來看，外資經滬股通、深股通持股市值最高的Ａ股為貴州茅台

（滬：６００５１９），累計持股市值逾５３３億，其餘依次序分別為海康威視

（深：００２４１５）、美的集團（深：０００３３３）及恆瑞醫藥（滬：６００２７６）；而

內地資金經港股通持股市值最高的港股為騰訊（００７００），累計持股市值逾２５３４２億，

其餘依次序分別為友邦（０１２９９）、建行（００９３９）及匯控（００００５）。（ｅｎ）

