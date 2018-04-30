【資管新規】資管新規過渡期延至２０２０年，分析料短期影響不大

《經濟通通訊社３０日專訊》人行等部委２７日發布「關於規範金融機構資產管理業務的指

導意見」，與徵求意見稿相比，意見將過渡期延長至２０２０年底，給予金融機構充足的調整和

轉型時間，對過渡期結束後仍未到期的非標等存量資產也作出妥善安排，引導金融機構轉回資產

負債表內。

華泰宏觀發表報告認為，資管新規過渡期延長至２０２０年底是更加柔性政策。新規進一步

細化標準化債權類資產定義，有助於清晰界定非標化債權與標準化界限，促進新規有效落地。

報告指，資管新規核心的要求並未發生變化，正式稿與徵求意見稿並未出現綱領性變化，在

國家堅決打好「三大攻堅戰」的大背景下，防範金融風險的決心之大，毋庸置疑。資管新規短期

對市場影響不大，對股票市場與債券市場短期影響較多體現在心理層面。



＊強化「打破剛兌、實行淨值化管理、消除多層嵌套」等內容＊



國金證券策略認為，通讀資管新規全文，兩大看點：１、大原則並沒有放鬆，而是在大資管

新規正式稿中有所強化，例如「打破剛兌、實行淨值化管理、消除多層嵌套」等內容。資管新規

的監管態度是「去槓桿、去剛兌、去通道」。２、正式稿中最大的變化在於「資管新規過渡期延

長到２０２０年底」（意見稿原設定的過渡期至２０１９年６月底，市場前期預期是適度延長至

２０１９年年底），表明監管層力確保市場平穩，給予金融機構充足的調整和轉型時間，這個對

Ａ股市場無疑形成短期利好，有助於權益類市場的企穩。（ｃｔ）

