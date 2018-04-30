《經濟通通訊社３０日專訊》中信証券報告指出，本次正式稿相較五個月前的徵求意見稿存
在著明顯的寬鬆跡象，例如過渡期限的延長、淨值化關系細節的調整以及對於資管機構過往盈利
模式的正面認可均大超市場預期。隨著寶劍出鞘、靴子落地，市場對於監管的悲觀情緒將會加速
修正。短期來看，監管從嚴到穩的過度也將使得商業銀行的理財業務得到順利過渡，負債荒現象
將得到有效緩和。但是，從長期來看，整個資管行業「大躍進」的時代已經結束，未來資管業務
的規范要求更高，風控要求更嚴，質量會得到顯著提升。（ｃｔ）
30/04/2018 09:19
【資管新規】中信証券：新規過渡期限延長超預期，悲觀情緒將修正
《經濟通通訊社３０日專訊》中信証券報告指出，本次正式稿相較五個月前的徵求意見稿存
在著明顯的寬鬆跡象，例如過渡期限的延長、淨值化關系細節的調整以及對於資管機構過往盈利
模式的正面認可均大超市場預期。隨著寶劍出鞘、靴子落地，市場對於監管的悲觀情緒將會加速
修正。短期來看，監管從嚴到穩的過度也將使得商業銀行的理財業務得到順利過渡，負債荒現象
將得到有效緩和。但是，從長期來看，整個資管行業「大躍進」的時代已經結束，未來資管業務
的規范要求更高，風控要求更嚴，質量會得到顯著提升。（ｃｔ）
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