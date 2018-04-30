【資管新規】交銀：短期對銀行資管收入存挑戰，Ａ股入市資金或減

《經濟通通訊社３０日專訊》交通銀行金融研究中心高級研究員趙亞蕊發表報告指出，資管

新規對整個資產管理行業的格局、未來盈利模式將產生深遠影響，短期內對商業銀行資產管理業

務的轉型發展和收入增長帶來一定的挑戰。

不過，報告認為，資管新規已經經過一段時間的充分醞釀，市場參與者也有了充分預期。從

當前的情況來看，商業銀行理財的淨值化轉型步伐明顯加快，再加上一定時間的過渡期，這些都

為金融機構留下了較大的緩衝餘地，因此不會產生很大的影響。

長期來看，資管新規有助於促進資產管理業務規範發展，降低金融風險，未來銀行理財業務

轉型之後，也將會形成商業銀行新的業務增長點。由於資管新規是資產管理行業的綱領性的文件

，後續在統一規則的監管框架內將會有更多配套實施細則陸續出台，因此最終對業務的影響還要

結合實際業務的調整來進行深入評估。



＊短期或出現Ａ股入市資金減少＊



對於股票市場而言，以往的資管產品會借助信托通道以及多層嵌套方式流入股市，在去通道

化背景下，這部分資金將面臨清出的壓力，短期內可能會出現入市資金減少的情況。但長期來看

，市場規範程度提升，有助於市場的長期健康發展。

對債券市場而言，銀行理財產品受到監管規範，債券作為泛資管產品的重要投資品種也會受

到一定影響。但長遠來看，打破剛兌、淨值核算以及非標轉標等規範都有助於資管行業和債券市

場的健康成長。（ｃｔ）

